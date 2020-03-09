Эр-Рияд, , 05:19 — REGNUM Четыре новых случая заражения коронавирусом нового типа подтвердили в Саудовской Аравии, сообщает агентство Reuters.

Среди новых пациентов лишь один является гражданином Саудовской Аравии. Другие трое — два гражданина Бахрейна и один американец. Таким образом общее число зараженных новой инфекцией в стране достигло 15 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 марта власти Саудовской Аравии ввели карантин в провинции Эль-Катиф на востоке страны. В провинцию был запрещен въезд и выезд, также прекратили свою работу госучреждения и частные компании.

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