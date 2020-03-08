Вашингтон, , 21:33 — REGNUM Компания Илона Маска SpaceX подписала соглашение с американской компанией-производителем модулей и компонентов орбитальных станций Axiom Space о доставке трех туристов на Международную космическую станцию (МКС) в 2021 году. Об этом сообщает портал PHYS.ORG.

Космическим кораблём, на котором предполагается доставить людей на орбиту, станет Crew Dragon. При этом стоимость билета для космического туриста пока не разглашается. Однако, если исходить из того, что запуск ракеты SpaceX Falcon 9 составляет около $60 млн, а цена капсулы Crew Dragon примерно $40 млн, то общая сумма запуска составит не менее $100 млн.

Таким образом, космической вояж может обойтись в десятки миллионов долларов для одного человека, предполагает издание.

Отметим, что до этого МКС посетили восемь космических туристов, доставленных на станцию российскими космическим кораблями «Союз» в период с 2001 по 2009 годы.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что частная американская компания SpaceX планировала в 2018 году организовать первый коммерческий полёт вокруг Луны, но миссия так и не состоялась.

Читайте ранее в этом сюжете: В SpaceX планируют провести первый орбитальный полёт Starship в 2020 году