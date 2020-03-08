Москва, , 17:20 — REGNUM Строительство высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ), соединяющей Москву и Казань, отложено, в связи с необходимостью больших финансовых затрат, а также детальной проработкой обоснования по объему пассажиропотока. Об этом 8 марта сообщил заместитель председателя правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин.

«Пока этот вопрос отложили, так как он имеет большую финансовую емкость и пока не подтвержден пассажиропоток», — заявил вице-премьер в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Более подробно Хуснуллин затронул вопросы, связанные с разработкой проектной документацией и строительством автомобильной дороги Москва — Казань.

«Дорога будет обязательно. Сейчас идет разработка градостроительной документации, проектной документации», — добавил Хуснуллин.

Напомним, ВСМ Москва — Казань в конечном итоге должна соединить Россию и Китай. Скорость движения поездов по ней будет достигать 400 км/ч, от Москвы до Казани можно будет добраться за 3,5 часа вместо 14 часов. Ранее планировалось, что строительство трассы завершится до 2025 года, затраты оцениваются в 1,69 трлн рублей.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре 2018 года сомнения в экономической целесообразности проекта высказал министр финансов Антон Силуанов. Министр подчеркнул, что скептически относится к данному проекту, поскольку Российские железные дороги (РЖД) и Министерство транспорта «преподносят его как новаторский проект». Однако будет ли здесь экономика, задался вопросом Силуанов. Глава Татарии Рустам Минниханов, комментируя слова главы Минфина, выразил уверенность, что высокоскоростная магистраль всё равно рано или поздно появится. Нужно развивать транспортную инфраструктуру России, и данный проект откроет новые возможности для страны в целом, считает Минниханов.

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