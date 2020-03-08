Москва, , 16:00 — REGNUM Пресс-секретарь российской государственной корпорации «Роснефть» Михаил Леонтьев прокомментировал отказ России от сделки ОПЕК+. Об этом сегодня, 8 марта, сообщает телеканал RT.

Напомним, что основным лоббистом отказа России от соглашения ОПЕК+, которое предусматривало сокращение уровня добычи нефти, эксперты называют именно «Роснефть» и её главу Игоря Сечина.

Отказ от ОПЕК+ уже привел к резкому падению цен на нефть — баррель североморской Brent торгуется в районе $45.

Леонтьев заявил, что сделка ОПЕК+ была крайне невыгодна России, так как соглашаясь на сокращение добычи, участники сделки просто расчищали рынок для американской сланцевой нефти.

«С точки зрения интересов России эта сделка просто лишена смысла. Мы, уступая собственные рынки, убираем с них дешёвую арабскую и российскую нефть, чтобы расчистить место для дорогой сланцевой американской. И обеспечить эффективность её добычи», — сказал Леонтьев.

Леонтьев подчеркнул, что ОПЕК+, по его мнению, реально не влияла на рынок нефти — объем предложения оставался тем же, но доля американской сланцевой нефти увеличивалась.

Пресс-секретарь «Роснефти» отметил, чт в принципе можно было бы еще продлить действие ОПЕК+, но тот вариант, что предлагали для России страны ОПЕК и прежде всего Саудовская Аравия, не был партнерским и Россия отказалась.

«Просто наши объёмы замещаются объёмами конкурентов. Это мазохизм», — подчеркнул он.