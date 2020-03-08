Самара, , 15:30 — REGNUM В Самаре объявлены имена победителей полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» по Приволжскому федеральному округу. Напомним, конкурс организован президентской платформой «Россия — страна возможностей» и Общенациональным Союзом Индустрии Гостеприимства (ОСИГ).

Финалистами стали 16 участников из 10 регионов России: 4 — из Самарской области, 3 — из Нижегородской области, 2 — из Пензенской областей, а также по одному финалисту из Астраханской, Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Челябинской областей, Республики Татарстан и Республики Марий Эл.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 и 7 марта в Самаре состоялся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства, получивший название «Волга-Волга». В нем приняли участие 99 конкурсантов из 19 регионов России, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования.

В течение двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам конкурсантыполучили обратную связь и экспертную оценку.

«Мы традиционно поддерживаем все направления платформы «Россия страна возможностей», и очень своевременно этот конкурс организовался здесь, на территории Самарской области. Наша страна огромная, с огромным количеством народностей, с огромным количеством традиций, обычаев. И эти обычаи и традиции нужно действительно пропагандировать. Мы очень рады, что этот конкурс собрал участников, которые не только являются профессионалами в своей сфере, но и которые только-только пробуют себя в ней. Это здорово! Мы, по большому счёту, даем надежду тем, кто готов работать на страну, готов работать на продвижение туристического потенциала. Но и не только туристического. Сфера гостеприимства большая, и не ограничивается туризмом. И это шанс для того, чтобы расти в профессиональном плане», — сказал на церемонии награждения победителей полуфинала заместитель полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Олег Машковцев.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров наградил победителей полуфинала и объявил, что принял решение учредить специальный приз в рамках конкурса «Мастера гостеприимства» — победитель сможет реализовать свой туристический проект на территории Самарской области.

«Вы делаете очень большое дело. Россия — страна возможностей, и эти возможности зачастую раскрываете вы — мастера гостеприимства. Вы показываете нашу страну, показываете наши регионы, показываете их туристический потенциал. Вы даете новые знания людям об их родной земле. В этом смысле вы совершенно точно работаете на патриотизм. Невозможно любить то, чего ты не знаешь. И чем больше люди узнают о нашей большой стране, тем больше они влюбляются в то место, где они живут, в свой регион, в нашу любимую страну. В этом есть очень высокая миссия мастеров гостеприимства», — подчеркнул он.

«Проект «Мастера гостеприимства» не является чисто кадровым конкурсом, победить в нем можно, только имея интересный авторский проект. Таких проектов в полуфинале «Волга-Волга», прошедшего в Самаре, оказалось много. Жюри пришлось серьезно поработать, чтобы выбрать тех, кто поедет на финальную «Битву мастеров». Две участницы победили не только в конкурсных испытаниях, но и в треке проектов. В итоге 16 лучших участников поедут на финал сражаться за право называться «мастером гостеприимства», — рассказал руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков.

«Я хотел бы поблагодарить губернатора Самарской области Дмитрия Азарова, Правительство за гостеприимство и помощь в организации и проведении полуфинала. Самара с точки зрения доступности один из лучших регионов. Этот город показывает невероятный рост в туристической сфере», — отметил наставник конкурса, президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Грант Бабасян.

В Пятигорске в этот же день объявлены имена 19 финалистов конкурса «Мастера гостеприимства» по Северокавказскому федеральному округу.

«Представители 8 регионов вышли в финал: на первом месте Ставропольский край — 7 человек, на втором месте москвичи — их трое. Третье место поделили сразу несколько регионов — Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и Дагестан. Эти республики в финале представят по два участника. Еще по одному участнику представят Кабардино-Балкарию, Санкт-Петербург и Рязанскую область. В Пятигорске более гостеприимными оказались представительницы прекрасного пола — их 12, мужчин в финал вышло семеро», — сообщил руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин.

Полуфинал прошёл 6 и 7 марта в многофункциональном выставочном центре «Минводы ЭКСПО». В течение двух дней участники конкурса презентовали свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и выполняли индивидуальные и групповые аналитические задания. По итогам каждый из конкурсантов получил экспертную оценку.

«За эти несколько дней благодаря конкурсу «Мастера гостеприимства» мы стали настоящей командой! Главной целью стало формирование новых традиций и повышение престижа профессий в сферах туризма и гостеприимства. Для нас особенно важно и приятно, что конкурс прошёл в нашем гостеприимном Ставропольском крае. Сегодня люди разных профессий и возрастов представили свои регионы и свои проекты, продемонстрировали открытый взгляд на проблемы и перспективы в сфере туризма. Лучшие конкурсанты, которые примут участие в финале проекта, определены. Тем, чьи имена сегодня не были названы среди победителей, должен сказать, что страна заинтересована в успехе каждого из вас. Не останавливайтесь на достигнутом и смело идите вперед! Хочу искренне и от всей души поздравить победителей и поблагодарить всех организаторов и членов жюри этого конкурса!», — рассказал министр туризма и оздоровительных курортов Ставропольского края Александр Трухачев.

Руководитель направления по взаимодействию с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил, что в полуфинале «Горный воздух» были презентованы проекты из сферы гостеприимства 18 регионов: «Большая часть из них были направлены на развитие туризма в регионах Северного Кавказа. Это уникальный российский макрорегион, в котором особенное отношение к гостям и туризму. Обладая уникальными рекреационными и этнокультурными ресурсами, регионы СКФО особенно заинтересованы в усовершенствовании сервиса и повышении стандартов обслуживания. В результате конкурса проектных инициатив несколько самобытных, ярких проектов будут представлять Северный Кавказ в финале. Среди них особо хотелось бы выделить «фестиваль плова» из Дагестана и ресурс по привлечению иностранных туристов на Кавказ».