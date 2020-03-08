Москва, , 13:56 — REGNUM Выход России из сделки ОПЕК+ и заявление Саудовской Аравии по поводу увеличения добычи нефти прокомментировал на своих интернет-ресурсах диктор экономических наук и публицист Никита Кричевский. Этот выход он считает не только победой здравого смысла, но и знаком проявления национальной гордости.

«Лично мне соглашение с ОПЕК изначально виделось ущербным. Мы сокращаем добычу, но поскольку свято место пусто не бывает, на рынок заходят другие производители, в первую очередь, американские сланцевики. (Например, за 2017−2019 гг. экспорт нефти из США в Индию вырос в 10 раз). А мы потом будем умолять покупателей вернуться?

Так и случилось. Пока мы скрепя зубами теряли рынки и покупателей, а нефть дорожала, американцы подняли добычу на 4 млн барр. в сутки, в результате экспорт нефти и нефтепродуктов превысил импорт, то есть Америка стала нетто-экспортером. Сегодня добыча США находится на историческом максимуме в 13 млн барр./сут, что на 15% выше добычи России, а экспорт нефти из США за срок действия соглашения вырос в пять раз.

С 2007 г. наша нефтедобыча выросла всего на 10%, тогда как США, Бразилии и Ирака — на 87%, 50% и 111% соответственно. В 1990 г. доля российской нефти на мировом рынке составляла больше 16%, а сейчас — 12%. В рамках ОПЕК+ страны-участницы урезали производство в целом с 32,4 млн барр./сут до 30 млн. В результате их общая рыночная доля снизилась с 33,6% до 28,5%. Говорить, кому достались пряники, или и так понятно?

Ещё один инструмент несправедливой конкурентной борьбы, успешно применяемый американцами — санкции. Про нас говорить не буду, но, скажем, уменьшение экспорта из Ирана проводилось на фоне обещания саудитов нарастить добычу, чтобы компенсировать сокращение поставок.

Аналогичные планы имелись в отношении Венесуэлы, но там в логистические цепочки неожиданно встроились российские структуры и планы сорвались. Для справки: какая страна резко нарастала добычу в 1985 г., в результате чего цены снизились в разы, и в итоге рухнул Советский Союз? Да-да, Саудовская Аравия. В обмен на американский военный «зонтик». С тех пор ничего не изменилось.

По Федуну, со слов которого Россия будет терять до $150 млн в день, и «ЛУКОЙЛу» в целом. Мало для кого секрет, что эта компания находится в стадии предпродажной подготовки, поэтому капитализация для нее — все. Кроме того, «Лукойл» давно не был замечен в разработке новых перспективных месторождений, а дебет старых неуклонно снижается. Наконец, сама цифра потерь в $100−150 млн взята с потолка, поскольку никто сегодня не скажет ни сколько будет стоить нефть через неделю или месяц, ни в каких объемах она будет добываться, ни какой будет судьба американских сланцевых компаний, оказавшихся на грани банкротства.

Ещё одним лоббистом продления сделки с ОПЕК считался «Новатэк», поскольку значительная часть его газовых контрактов привязана к нефтяной корзине. Это позволяло компании продавать СПГ со значительной премией к спотовым ценам. Выход из соглашения с ОПЕК приведет к снижению нефтяных цен и, как следствие, уменьшению стоимости контрактов. О бюджете, в данном случае можно не беспокоиться — у «Новатэка» такие льготы, что их на внуков хватит.

Что, Трамп поддержит деньгами бюджета, то есть налогоплательщиков, частные сланцевые компании? Как вы себе это представляете? А главное, как сланцевики будут расплачиваться за такую «помощь»? Сегодня в выборный год Трампу только обвинений в лоббировании интересов конкретной отрасли не хватало. Так что выход из сделки ОПЕК+, особенно после того, как на последнем совещании в Вене саудиты, насколько я знаю от окружения Новака, перешли к шантажу и тактике выкручивания рук — это не только победа здравого смысла, но и знак проявления национальной гордости. Последствия, безусловно, будут, как позитивные, так и негативные, наподобие некоторого ужесточения санкционного режима против России.

Важно другое: мировые цены на нефть ниже заложенных в нашем бюджете не упадут, по крайней мере, надолго — финансовый баланс в мире давно уже более высокий по сравнению с 1990-ми. А значит опасаться за финансовую стабильность российской бюджетной системы нечего. Что касается внутренних цен, процентных ставок или устойчивости рубля, то это зависит от компетенций ЦБ. Есть ли они у него?», — задаётся вопросом Никита Кричевский.

Напомним, ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак заявил, что с 1 апреля обязательств по сокращению добычи нефти больше ни у кого нет. Позднее Bloomberg известил о том, что в апреле 2020 года увеличить добычу нефти до десяти миллионов баррелей в сутки планирует Саудовская Аравия. Это делается для того, чтобы вынудить Россию и другие страны возобновить переговоры со странами — членами ОПЕК.

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