Москва, , 10:04 — REGNUM Самой массовой женской профессией в России является профессия продавщицы. Об этом сообщает телеканал RT со ссылкой на данный Федеральной службы государственной статистики (Росстат).

Оказалось, что 13,1% от всех работающих женщин в России являются продавщицами.

На втором месте по популярности — специалисты в области образования. Это учителя в школах, преподаватели в вузах, воспитатели в детских садах и так далее. В этой сфере трудятся 10,1% от общего числа работающих женщин в России.

На третьем месте — специалисты в сфере бизнеса и администрирования. Тут заняты 9,7% всех работающих женщин.

Далее следует средний специальный персонал по экономической и административной деятельности (7,3%) и средний медицинский персонал (в основном это медицинские сестры и фельдшеры) — 6,7%.

По состоянию на III квартал 2019 года в России работали 35,2 млн женщин.