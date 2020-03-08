Ташкент, , 09:29 — REGNUM В 2019 году в Узбекистане проделана масштабная работа по всесторонней поддержке женщин, улучшению их жизни, для женщин было создано около 170 тысяч рабочих мест, говорится в поздравлении президента Узбекистана Шавката Мирзиёева по случаю 8 марта.

«Более 172 тысячам женщин коммерческие банки и Общественный фонд по поддержке женщин и семьи выделили кредиты в общей сложности на 4,9 триллиона сумов (один доллар — 9500 сумов), во всех регионах республики созданы Центры предпринимательства женщин, которые оказывают практическую помощь в налаживании предпринимательской деятельности, ремесленничества, переподготовке, обеспечении занятости почти 28 тысячам женщин», подчеркнул президент.

Также в рамках реализации Пяти важных инициатив 21 500 женщин прошли обучение на краткосрочных профессиональных курсах.

«Благодаря таким возможностям число женщин, организовавших собственное дело, увеличилось за год почти на 45 тысяч, ими созданы тысячи новых рабочих мест», отметил Мирзиёев.