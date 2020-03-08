Скопье, , 09:06 — REGNUM Северная Македония сталкивается с острой нехваткой пожарных и пожарной техники.

Как сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni, стране, где каждый год происходят сотни лесных пожаров, нужно ещё по меньшей мере 500 пожарных.

К таким выводам пришли специалисты из Центра по связям с гражданами.

Больше всего от нехватки специалистов пожарной охраны страдает столица страны Скопье. Согласно закону о пожаротушении, на полторы тысячи жителей должен приходиться один пожарный. В настоящее время на 507 тысяч жителей (согласно переписи 2002 года) приходится 204 пожарных, что на 133 меньше.

Глава пожарной службы Скопье Владимир Симоновски пожаловался на то, что в течение 10 или 11 лет подготовка персонала осуществлялась без учета необходимости компенсации ухода пожилых служащих на пенсию. В настоящий момент в Скопье открыто 50 открытых вакансий на должность пожарного, однако это не компенсирует недостаток служащих, к тому же ещё по меньшей мере 9 человек в этом году собираются уйдут на пенсию.

При этом средний возраст 46 пожаротушительных машин, имеющихся в автопарке столице, составляет 30 лет. По словам Симоновски, оборудование находится в удовлетворительном состоянии, однако для нормальной работы необходима закупка ещё четырех единиц пожаротушительной техники.

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