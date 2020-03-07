Москва, , 22:49 — REGNUM Авиакомпания «Аэрофлот» с 8 марта текущего года сократит частоту выполнения рейсов между Москвой и Тегераном. Об этом 7 марта говорится в сообщении компании.

«Аэрофлот» с 8 марта сократит частоту полетов (рейсов Москва — Тегеран — Москва) … до одного рейса в неделю, который будет выполняться по воскресеньям», — говорится в сообщении.

В компании уточнили, что пассажирам, которые ранее уже приобрели билеты на отмененные рейсы, можно будет бесплатно вернуть билет или изменить дату вылета.

Как передавало ИА REGNUM, ранее авиакомпания «Аэрофлот» объявила о сокращении с 10 марта количество регулярных воздушных рейсов в аэропорты Китая, Кореи, Вьетнама и Италии из-за последствий коронавируса.

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