Берлин, , 20:20 — REGNUM В Германии общество защиты окружающей среды выступило за пересмотр разрешения на строительство «Северного потока — 2», сообщает 7 марта WirtschaftsWoche.

Так, по словам главы общества Саши Мюллер-Креннер, проект необходимо закрыть из-за «вредного воздействия газа метана» на окружающую среду.

По ее словам, необходимо выяснить, как российский природный газ влияет на окружающую среду и в каких условиях его добывают.

Как сообщало ИА REGNUM, американские санкции уже остановили строительство «Северного потока — 2», который должен был быть завершен к концу 2019 года. Однако швейцарско-нидерландская компания AllSeas, прокладывающая трубу по дну Балтийского моря, в страхе бежала из зоны строительства, опасаясь попасть под санкции Вашингтона.

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