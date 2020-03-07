Москва, , 16:18 — REGNUM Альфа-банк массово заблокировал карты своих клиентов в связи с их возможной компрометацией, об этом 7 марта сообщили в пресс-службе кредитной организации.

Компрометация карт это ситуация, при которой злоумышленникам становятся известные данные, которые можно использовать для хищения денег.

«Мы получили информацию о возможной компрометации номеров некоторых карт и начали процесс их блокировки», — сообщили в банке.

Убедившись, что угрозы для средств клиентов нет, Альфа-банк остановил блокировку карт, уточнили в организации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Сбербанке заявили, что с начала 2019 года в организацию поступило около 2,5 млн жалоб на телефонное мошенничество. Злоумышленники звонили клиентам, представляясь сотрудниками службы безопасности банка. С 2017 года количество жалоб, принимаемых Сбербанком по данному виду мошенничества, выросло в 15 раз.

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