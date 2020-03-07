Курган, , 15:52 — REGNUM Для Курганской области Минсельхоз РФ определил лимит зерновых грузов, которые могут быть вывезены по железной дороге по льготному тарифу. Объём составил 195 366 тонн, тогда как заявлено 193 тыс. тонн сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе департамента АПК Зауралья.

В 2019 году урожай зерновых в Курганской области составил 1,724 млн тонн в чистом весе. На элеваторы поступило 578 228 тонн, еще 345 тысяч тонн есть для реализации в хозяйствах области.

Первый состав из 59 вагонов, везущий 4 445 тонн курганского зерна, отправился в направлении экспортных портов, расположенных в Ленинградской области и Новороссийске.