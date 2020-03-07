Симферополь, , 15:48 — REGNUM Первый рельсовый автобус пригородного сообщения между Крымом и Краснодарским краем проехал сегодня, 7 марта, по Крымскому мосту. Об этом сообщает пресс-служба Южной пригородной пассажирской компании.

Рельсовый автобус РА2 представляет из себя трехвагонный электропоезд на 222 пассажирских места с санитарными кабинами. Он отправился сегодня из Керчи в Анапу. Время в пути — 2 часа.

Автобус также сделает остановку на железнодорожной станции «Тамань пассажирская».

Стоимость проезда до конечной станции составляет 439 рублей. Из Анапы в Тамань можно доехать за 370 рублей, а из Керчи в Тамань — всего за 69 рублей. Поездки между курортами будут ежедневными.

Ожидается, что запуск данного маршрута снизит нагрузку на автодорожную сеть, особенно в курортный сезон.

В скором времени в Крыму должны пустить еще один рельсовый автобус по маршруту Симферополь — Керчь и обратно.