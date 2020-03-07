Киев, , 15:13 — REGNUM Украинское правительство намерено работать в направлении развития шахтерских регионов и не планирует стихийное закрытие шахт, сообщил 6 марта в эфире ток-шоу «Свобода слова с Савиковм Шустером» премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, сообщает пресс-служба кабинета министров Украины.

Глава украинского правительства отметил, что на протяжении нескольких недель правительство совместно с Мировым банком разрабатывает программу трансформации угольных регионов. По словам Шмыгаля это долгосрочная программа, предусматривающая даже в случае закрытия шахты планирование будущего территории, где будет закрыта шахта.

Премьер-министр также отметил о частичном погашении задолженности перед шахтерами. Он напомнил о договоренности и обещании президента Украины на всеукраинском совещании шахтеров о погашении в марте месяце половины долгов.

«Действительно, вчера — позавчера долги в сумме 654 млн поступили на счета, в том числе Первомайского шахтоуправления. Это первый шаг», — отметил Шмыгаль.

Премьер-министр также пообещал, что правительство не будет закрывать шахты до тех пор, пока государство не обеспечит людям альтернативное трудоустройство.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, украинский министр энергетики и защиты окружающей среды Алексей Оржель порекомендовал детям шахтеров не идти по стопам родителей и выбрать другое направление для будущей профессии.