Москва, , 11:22 — REGNUM Мировые цены на нефть ускорили падение после информации о том, что страны — участницы соглашения ОПЕК+ не смогли договориться о новом сокращении уровня добычи черного золота. Об этом свидетельствуют данные мировых торговых площадок.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, накануне, 6 марта, в Вене завершился очередной раунд переговоров участников соглашения ОПЕК+. По его итогам не удалось согласовать дальнейшее сокращение уровня добычи нефти.

Страны ОПЕК предлагали сократить добычу еще на 1,5 млн баррелей в сутки, при том что на страны собственно ОПЕК предлагалось распределить 1 млн баррелей сокращения, а на страны не-ОПЕК — 0,5 млн баррелей.

Но соглашение достигнуто не было. Министр энергетики России Александр Новак заявил, что с 1 апреля любые ограничения на добычу нефти прекращают действовать.

Напомним, что цены на нефть падают на фоне распространения коронавируса COVID-2019, который привел к торможению экономической активности в Китае и сокращению международных авиаперевозок.

После сообщения о фактическом развале сделки ОПЕК+, к вечеру 6 марта цена на баррель нефти марки WTI опустилась до $41,23. Баррель североморской Brent опустился до $45,29.