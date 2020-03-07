Калуга, , 14:11 — REGNUM Жители Калужской области получили в 2019 году банковские кредиты на сумму 100,2 млрд рублей (рост на 14,4% по сравнению с 2018 годом). Из них 22,7 млрд рублей пришлось на ипотечные жилищные кредиты. Об этом 7 марта сообщила корреспонденту ИА REGNUM управляющий калужским отделением ГУ Банка России по Центральному федеральному округу Ирина Карлаш.

Жилищный кредит Дарья Антонова © ИА REGNUM

Объемы выдачи ипотечных жилищных кредитов за год снизился на 8,4%. При этом в регионе сохраняется высокое качество обслуживания своих обязательств ипотечными заемщиками. Так, 98,9% из них вовремя вносят платежи.

«Банки стремятся выдавать кредиты надежным заемщикам. Применение показателя долговой нагрузки может снизить риски, связанные с ситуациями, когда люди берут на себя заведомо неисполнимые обязательства. Если такой показатель у конкретного человека составляет 50% и более, он не потеряет доступ к кредитованию, но банки подходят к таким заемщикам избирательно», — сказала Ирина Карлаш.

Напомним, снижение ключевой ставки в 2019 году привело к последовательному уменьшению ставок в кредитных учреждениях Калужской области, а с октября 2019 года согласно решению регулятора кредиторы обязаны учитывать (ПДН) клиента, то есть соотношение его долгов к доходам. Кстати, совокупная сумма задолженности c долгов калужан по всем видам кредитов составила в 2019 году 133,3 млрд рублей.

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