Минск, , 10:58 — REGNUM Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Минску поступает много предложений относительно поставок нефти и переработки нефти на белорусских заводах. Об этом Лукашенко заявил сегодня, 7 марта, на встрече с председателем концерна «Белнефтехим» Андреем Рыбаковым и вице-премьером Юрием Назаровым.

Поезд с нефтью Roy Luck

Лукашенко рассказал, что ему поступил ряд предложений по поставкам нефти и переработки нефти в Белоруссиию

«Сейчас таких предложений уже, слава богу, немало. Я хочу с вами согласовать некоторые вопросы. И посоветоваться, каким образом нам (стоит, не стоит покупать эту нефть) лучше поступить, что более экономически выгодно», — рассказал Лукашенко.

Он отметил, что решения нужно принимать быстро, так как предложенную нефть надо «забирать» уже с 9 марта. По словам Лукашенко, речь идет об объемах в 6 млн тонн.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, после отказа России продавать Лукашенко нефть по льготным ценам из-за нежелания Минска идти на более тесную интеграцию, власти Белоруссии начали искать альтернативные источники поставок черного золота.

Белорусский президент заявил, что так или иначе его страна будет закупать 50% необходимой ей нефти в России, если конечно российские компании совсем не откажутся продавать нефть Минску. Остальную нефть придется закупать на международном рынке. Поставлять ее в Белоруссию придется через территорию Украины по нефтепроводу Одесса-Броды, а также через порты прибалтийских стран.