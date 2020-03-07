Челябинск, , 08:42 — REGNUM В Челябинской области новый индустриальный парк «Малая Сосновка» может начать полноценно работать до конца года. Такую задачу поставил губернатор Алексей Текслер, сообщает пресс-служба главы региона.

Он подчеркнул, что парк запускали с помпой, но резидентов, которые реально работают и производят продукцию, пока не так много. «Есть некоторые участники, которые являются резидентами уже давно, но, по сути, ничего не начали делать», — сказал Текслер.

Он добавил, что в парке имеются проблемы — нет водоотведения и водоснабжения. Это предстоит решить в 2020 году. Резиденты же в свою очередь должны будут зафиксировать обязательства по пуску производства. Уже в 2020 году парк должен полноценно заработать.

Отметим, инвестсовет рассмотрел и затем утвердил проект по расширению этого парка. Новые резиденты без торгов получат землю в аренду.