Москва, , 07:40 — REGNUM Совладелец нефтяной компании ЛУКОЙЛ Леонид Федун считает, что от разрыва сделки ОПЕК+ Россия будет терять порядка $100−150 млн в день. Об этом он заявил в интервью газете The Bell.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 6 марта в Вене прошли очередные переговоры участников соглашения ОПЕК+. Участники непосредственно ОПЕК предложили дополнительно сократить добычу нефти на 1,5 млн баррелей в сутки на фоне сокращения потребления из-за распространения коронавируса COVID-2019 в мире.

При этом страны ОПЕК суммарно должны были сократить добычу на 1 млн баррелей в сутки, а страны не-ОПЕК, входящие в соглашение, в том числе Россия — на 0,5 млн баррелей.

Однако достичь соглашения не удалось. После переговоров министр энергетики России Александр Новак заявил, что с 1 апреля 2020 года никаких обязательств по сокращению добычу у участников соглашения ОПЕК+ больше не будет, так как само соглашение заканчивается.

По словам Федуна, он пребывает в некотором шоке от произошедшего.

«Это очень неожиданно, нерациональное, мягко говоря, решение. Россия будет терять на нем от 100 миллионов долларов до 150 миллионов долларов в день», — считает совладелец ЛУКОЙЛа.

Бизнесмен пояснил, что такие потери складываются из-за ожидаемого падения цен на нефть с уровня в $60 за баррель (это если сделка была бы сохранена и сокращение добычи было осуществлено) до уровня примерно в 40 если объем российского экспорта составит $5 млн баррелей в сутки.

Федун не стал комментировать изданию причины, по которым Россия могла отказаться от соглашения ОПЕК+.