Токио, , 05:57 — REGNUM Убыток в размере 7,8 триллиона иен ($74,3 млрд) может быть нанесен Японии в случае отмены летних Олимпийских игр 2020 в Токио из-за ситуации с коронавирусом, объявили специалисты японской финансовой компании SMBC Nikko Securities, 7 марта сообщает агентство Kyodo.

По данным организации, после возможной отмены Олимпиады ВВП государства может уменьшится на 1,4% за год. В SMBC Nikko Securities уверены, что проведение мероприятия привлечет в японскую экономику до 670 миллиардов иен ($6,5 млрд).

Как сообщало ИА REGNUM, 6 марта стало известно, что правительство Японии окажет помощь в размере 500 млрд иен (около $4,7 млрд) японским компаниям, которые испытывают трудности из-за эпидемии COVID-19.

Читайте ранее в этом сюжете: Правительство Японии направит на поддержку компаний $4,7 млрд