Токио, , 04:43 — REGNUM Японская экономика потеряет около 7,8 трлн иен ($74,2 млрд), если летние Олимпийские Игры 2020 года в Токио из-за коронавируса будут отменены. Об этом 7 марта сообщает агентство Kyodo.

Агентство ссылается на данные финансовой компании Nikko Securities, которая прогнозирует сокращение роста валового внутреннего продукта Японии на 1,4% в годовом исчислении, если отмена Олимпиады в Токио состоится. При этом, в Nikko Securities считают, что падение доходов японских компаний в 2020 году достигнет 24,4%.

Напомним, в 2019 году ВВП Японии равнялся примерно $5,15 трлн.

Как сообщало ИА REGNUM, представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в режиме телефонной конференции обсудили с представителями международных спортивных федераций возможность проведения Олимпийских игр 2020 года при пустых трибунах из-за ситуации с коронавирусом.

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