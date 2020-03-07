Пекин, , 04:19 — REGNUM От коронавируса нового типа в Китае за сутки умерли 28 человек, а общее число жертв достигло 3 070 человек. Об этом 7 марта сообщает Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

Число случаев заражения за сутки увеличилось на 99, а всего с начала эпидемии заболели 80 651 человек. Количество выздоровевших за сутки увеличилось на 1 678 и достигло 55 404 человек.

Официальный показатель смертности за этот период составляет 3,8% (днём ранее — 3,77%). Все умершие — из центральной провинции Хубэй.

Отмечается, что ситуация по стране постепенно улучшается — на территории большинства регионов Китая новых случаев заражения коронавирусом не фиксируют уже несколько дней.

Как сообщало ИА REGNUM, за предшествующий период в Китае было зарегистрировано 143 новых случаев заболевания и 30 случаев смерти от коронавируса.

Читайте ранее в этом сюжете: В Китае от коронавируса умерли 3042 человека