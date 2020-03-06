Москва, , 23:51 — REGNUM Цена на нефть марки WTI (West Texas Intermadiete) за день обвалилась более чем на 10%. Об этом свидетельствуют данные торгов в пятницу, 6 марта.

По состоянию на 23:07 мск, стоимость фьючерсов на нефть WTI с поставкой в апреле снизилась на 10,48% — до $41,09 за баррель.

Тем временем цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent в ходе сегодняшних торгов опустилась ниже $45 за баррель впервые с июня 2017 года.

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