Бишкек, , 23:21 — REGNUM В настоящее время на территории Киргизии проживают 3,2 миллиона женщин. То есть женская часть составляет 50,4% населения республики. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета, посвященных Международному женскому дню.

65% женского населения страны являются сельскими жительницами. При этом каждая пятая женщина проживает в Джалал-Абадской, либо в Ошской областях, а каждая шестая — в столице Киргизии.

Средний возраст вступления женщин в первый брак составляет чуть больше 23 лет, а в повторный — 35 лет.

Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составляет около 48%, а средний возраст — 38 лет.

Преимущественно «женскими» являются такие виды деятельности, как здравоохранение и социальное обслуживание населения, образование, гостиничный и ресторанный бизнес, а также торговля.