Бишкек, 6 марта 2020, 23:21 — REGNUM В настоящее время на территории Киргизии проживают 3,2 миллиона женщин. То есть женская часть составляет 50,4% населения республики. Об этом говорится в материалах национального статистического комитета, посвященных Международному женскому дню.
65% женского населения страны являются сельскими жительницами. При этом каждая пятая женщина проживает в Джалал-Абадской, либо в Ошской областях, а каждая шестая — в столице Киргизии.
Средний возраст вступления женщин в первый брак составляет чуть больше 23 лет, а в повторный — 35 лет.
Уровень занятости женщин в трудоспособном возрасте составляет около 48%, а средний возраст — 38 лет.
Преимущественно «женскими» являются такие виды деятельности, как здравоохранение и социальное обслуживание населения, образование, гостиничный и ресторанный бизнес, а также торговля.