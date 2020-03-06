Ашхабад, , 22:50 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поручил вице-премьер-министру Гадыргельды Мушшикову и председателю центробанка Мердану Аннадурдыеву усилить работу по расширению сотрудничества с международными финансовыми организациями и зарубежными инвесторами. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Бердымухамедов отметил, что в числе основных задач, стоящих перед банковскими учреждениями страны, числится, в первую очередь, оказание министерствам и ведомствам поддержки за счет выделения кредитов для решения насущных вопросов и проблем.

По словам туркменского лидера, в данном случае речь идет об ускорении темпов строительства объектов промышленного сектора, предназначенных для выпуска экспортной продукции.

«Устойчивый экономический рост формируется в результате стремительного увеличения внутреннего производства и повышения уровня промышленного самообеспечения», констатировал Бердымухамедов.