Рига, , 22:38 — REGNUM Ассоциация финансовой отрасли Латвии поддерживает предложение главы латвийского Центробанка Мартиньша Казака о списание долгов, возникших из-за ипотечного кризиса 2008 года. Об этом, как пишет портал LSM, сказала председатель ассоциации Санита Баяре.

По ее словам, банки могли бы списать долги добросовестным заёмщикам, погасившим перед ними 90% долга. Кроме того, у банков должна быть возможность списать долги тех, кто не желает вступать в диалог по займу. Санита Баяре заявила, что Ассоциация начнёт работу по поиску механизма реализации идеи списания.

Как указал Казак, и с ним согласны в Ассоциации финансовой отрасли, политики должны создать условия для этого списания.

Читайте также: В Латвии предложили списать долги пострадавшим от ипотечного кризиса