Пятигорск, Ставропольский край, , 22:30 — REGNUM

В пятницу, 6 марта в многофункциональном выставочном центре «Минводы ЭКСПО» в Пятигорске открылся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».

Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В пполуфинале по СКФО участвуют 103 полуфиналиста из 18 регионов, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представивших свои проекты, связанные с индустрией туризма.

«Для нас очень важно, что такой конкурс проходит именно на Ставрополье, и от нашего края в нём участвует сразу 41 человек. Сегодня индустрия курортов и туризма — одно из самых перспективных направлений развития нашего региона, который с каждым годом принимает всё больше гостей. И я уверен, что конкурс «Мастера гостеприимства» поможет нашим специалистам обменяться опытом и наладить связи с коллегами из других регионов. А лучшие проекты будут реализованы в крае», — рассказалГубернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

В церемонии открытия полуфинала приняли участие: начальник управления по молодежной Политики аппарата правительства Ставропольского края Егор Басович, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин, председатель центрального совета по профессиональным классификациям в сфере гостеприимства Юрий Ушанов и вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

Начальник управления по молодежной Политики аппарата правительства Ставропольского края Егор Басович отметил, что на Ставрополье созданы все условия для успешной реализации проектов в сфере туризма и гостеприимства. А участие в конкурсе «Мастера гостеприимства», по его мнению, — это возможность для взаимодействия, обмена идеями с другими конкурсантами, отличный шанс участников раскрыть свой потенциал.

«Участие в конкурсе — это возможность для взаимодействия, обмена идеями с другими конкурсантами. Такие конкурсы необходимы, поскольку это отличная возможность раскрыть свой потенциал как профессионала, а также наметить планы на будущее. Сегодня в зале очень много молодежи, мое глубокое убеждение, что такие конкурсы молодых профессионалов необходимы. На таких чемпионатах молодежь может продемонстрировать свое мастерство, мастерство профессионалов. Мы хотим, чтобы дни полуфинала не прошли бесследно и оставили у конкурсантов бесценный опыт, который будет способствовать продвижению перспективных идей и инициатив. Желаю всем успешной работы, новых идей и конструктивных решений, интересных встреч и плодотворного общения!», — отметил Егор Басович.

«В ходе полуфинала «Горный воздух» конкурсанты будут выполнять как индивидуальные, так и групповые аналитические задания, презентовать свои проекты, а также участвовать в обучающих мероприятиях с приглашенными экспертами. 6 и 7 марта участникам конкурса предстоит пройти комплексную оценку деловых качеств, оценить свои возможности», — пояснил вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.

Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин отметил, что в ближайшие два дня Пятигорск объединит 103 мастера гостеприимства из 18 регионов нашей страны.

«В лидерах по числу приглашенных — Ставропольский край. Его представляет 41 участник, из Республики Дагестан и Ростовской области — по 11 участников полуфинала «Горный воздух». Этот полуфинал традиционно в большей степени представлен прекрасным полом: 60,5% участниц — девушки, 39,5% — мужчины. Двум самым молодым участницам 18 лет, двум самым опытным конкурсанткам по 56. Люди разных профессий и возрастов представляют сегодня свои регионы в Пятигорске, среди них — руководитель медиахолдинга «Архыз 24», организатор туристических поездок, по территории СКФО для иностранных туристов, создатель программы казачьих квестов в г. Пятигорске, победитель еще одного проекта нашей платформы — конкурса «Лидеры России» и много других ярких участников», — сообщил Евгений Малыгин.

Среди экспертов полуфинала в Пятигорске: исполняющий обязанности министра курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков, полномочный представитель по торгово-экономическим вопросам Республики Северная Осетия-Алания Марат Сокаев, исполняющий обязанности председателя комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев, председатель комитета по туризму РСО-Алания Заурбек Кодзаев, председатель комитета по туризму ООО «Деловая Россия» Елена Кривенкова, руководитель центра «Новое Русское Вино» Елена Порман, генеральный директор Центра развития регионального туризма Вазген Аветисян и другие эксперты.

Участниками полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» в Пятигорске стали 103 конкурсанта из 18 регионов России: 41 человек — от Ставропольского края, по 11 — от Ростовской области и Республики Дагестан, 6 — от Москвы, по 5 полуфиналистов от Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, 4 — от Республики Северная Осетия, 3 — от Астраханской области, по 2 полуфиналиста от Волгоградской области, Чеченской республики и Краснодарского края, а также по одному участнику от Вологодской, Липецкой и Рязанской областей, Республик Ингушетия, Калмыкия и Карелия.

В тот же день в Самаре открылся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» по ПФО. В полуфинале участвуют 99 конкурсантов из 19 регионов России, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма.

В церемонии открытия полуфинала приняли участие министр культуры Самарской области Борис Илларионов, президент Общенационального Союза индустрии Гостеприимства, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa, наставник конкурса Грант Бабасян, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, а также представители администрации области и департамента туризма.

«Рад приветствовать на самарской земле полуфиналистов конкурса «Мастера гостеприимства», — отметил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров, — Благодарю организаторов за выбор в пользу нашего региона! Самарская область не случайно стала местом проведения полуфинала: в последние годы мы активно развиваем туриндустрию, повышаем качество сервиса, создаем новые точки притяжения туристов. Нам есть, что показать и чем удивить. Надеюсь, что участники конкурса найдут время не только продемонстрировать свои проекты, но и оценить наше гостеприимство. Желаю всем полуфиналистам успехов в соревновании, и добро пожаловать в Самарскую область!».

Руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил, что всего на конкурс поступило 20 935 заявок, в проекте принимают участие представители всех 85 регионов России.

«Регионы Поволжья в последние годы активными темпами развивают туризм и индустрию гостеприимства. Чтобы убедится в этом, достаточно посмотреть на то, как преобразились города: Самара, Казань, Нижний Новгород. В 2018 году они великолепно организовали Чемпионат мира по футболу, встретив гостей со всего мира. После этого спортивного мегасобытия регионы не остановились на достигнутом. Поэтому не случайно представители этих территорий подали много заявок на конкурс. На первом месте по числу участников полуфинала — принимающий регион — Самарская область, которую представляют 24 конкурсанта, в тройку также вошли Республика Татарстан и Нижегородская область, из которых в полуфинале участвуют по 14 человек, — рассказал Антон Сериков, — В полуфинале соревнуются конкурсанты, которые не только показали лучшие результаты на этапе тестирования, но и подготовили интересные проекты в сфере туризма. Уверен, что многие из них будут реализованы в ближайшем будущем, что они увеличат количество туристов и улучшат качество их обслуживания».

«Участники разных профессий и возрастов представляют здесь в Самаре сразу 19 регионов России. Это и организаторы спортивных и туристических фестивалей, и экскурсоводы, и директора музеев. При этом заявлены проекты в разных сферах: IT, этнопутешествиях, транспортной логистике. Есть и инклюзивный экскурсионный маршрут для слабослышащих, — сообщил президент Общенационального Союза индустрии Гостеприимства, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa, наставник конкурса Грант Бабасян, — Этот полуфинал совпал с наступающим 8 марта и так получилось, что стал самым «женским»: 70% участников — девушки. Троим самым молодым участникам по 19 лет, а самой опытной полуфиналистке Надежде Баулиной из Пензы — 66 лет».

Участниками полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» в Самаре стали 99 конкурсантов из 19 регионов России: 24 — из Самарской области, по 14 — из Республики Татарстан и Нижегородской области, 8 — из Пензенской области, по 6 — из Республики Удмуртия и Оренбургской области, по 4 — из Волгоградской, Кировской и Саратовской областей, 3 — из Республики Марий Эл, по 2 — из Пермского края, Санкт-Петербурга и Ульяновской области, а также по одному полуфиналисту из Астраханской, Воронежской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Коми и Республики Чувашия.

Среди экспертов полуфинала в Самаре: генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов, руководитель аналитического центра Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Елена Перескокова, руководитель МЦ «Решма» ФМБА России Михаил Кизеев, исполняющий обязанности директора департамента организации общественного питания курорта MRIYA RESORT & SPA Андрей Семикин, директор Центра организации сотрудничества с региональными и профессиональными объединениями Китайской Народной Республики при Российско-Китайском Комитете дружбы, мира и развития Асель Смоляр, генеральный директор АНО «Русь Новгородская» Наталья Омарова, генеральный директор «Бизнес Тревел Джоб» Карина Яковлева.

По результатам полуфиналов будут определены лучшие конкурсанты, которые примут участие в финале проекта.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале полуфиналы «Мастеров гостеприимства» прошли в Сочи и Туле, а до конца марта очные испытания также пройдут в Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске.

Финал конкурса пройдет в апреле в рамках форума «Россия — страна возможностей».

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».