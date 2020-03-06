Пятигорск, Ставропольский край, 6 марта 2020, 22:30 — REGNUM
В пятницу, 6 марта в многофункциональном выставочном центре «Минводы ЭКСПО» в Пятигорске открылся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» — проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей».
Соорганизатором конкурса выступает Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства (ОСИГ). В пполуфинале по СКФО участвуют 103 полуфиналиста из 18 регионов, показавших лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представивших свои проекты, связанные с индустрией туризма.
В церемонии открытия полуфинала приняли участие: начальник управления по молодежной Политики аппарата правительства Ставропольского края Егор Басович, руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин, председатель центрального совета по профессиональным классификациям в сфере гостеприимства Юрий Ушанов и вице-президент Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Алексей Волков.
Начальник управления по молодежной Политики аппарата правительства Ставропольского края Егор Басович отметил, что на Ставрополье созданы все условия для успешной реализации проектов в сфере туризма и гостеприимства. А участие в конкурсе «Мастера гостеприимства», по его мнению, — это возможность для взаимодействия, обмена идеями с другими конкурсантами, отличный шанс участников раскрыть свой потенциал.
Руководитель конкурса «Мастера гостеприимства» Евгений Малыгин отметил, что в ближайшие два дня Пятигорск объединит 103 мастера гостеприимства из 18 регионов нашей страны.
Среди экспертов полуфинала в Пятигорске: исполняющий обязанности министра курортов и туризма Кабардино-Балкарской Республики Мурат Шогенцуков, полномочный представитель по торгово-экономическим вопросам Республики Северная Осетия-Алания Марат Сокаев, исполняющий обязанности председателя комитета по туризму Республики Ингушетия Беслан Мизиев, председатель комитета по туризму РСО-Алания Заурбек Кодзаев, председатель комитета по туризму ООО «Деловая Россия» Елена Кривенкова, руководитель центра «Новое Русское Вино» Елена Порман, генеральный директор Центра развития регионального туризма Вазген Аветисян и другие эксперты.
Участниками полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» в Пятигорске стали 103 конкурсанта из 18 регионов России: 41 человек — от Ставропольского края, по 11 — от Ростовской области и Республики Дагестан, 6 — от Москвы, по 5 полуфиналистов от Санкт-Петербурга, Кабардино-Балкарской и Карачаево-Черкесской республик, 4 — от Республики Северная Осетия, 3 — от Астраханской области, по 2 полуфиналиста от Волгоградской области, Чеченской республики и Краснодарского края, а также по одному участнику от Вологодской, Липецкой и Рязанской областей, Республик Ингушетия, Калмыкия и Карелия.
В тот же день в Самаре открылся региональный полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства» по ПФО. В полуфинале участвуют 99 конкурсантов из 19 регионов России, показавшие лучшие результаты на этапе дистанционного тестирования и представившие свои проекты, связанные с индустрией туризма.
В церемонии открытия полуфинала приняли участие министр культуры Самарской области Борис Илларионов, президент Общенационального Союза индустрии Гостеприимства, генеральный директор курорта Mriya Resort & Spa, наставник конкурса Грант Бабасян, руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, а также представители администрации области и департамента туризма.
Руководитель направления по работе с партнерами АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков отметил, что всего на конкурс поступило 20 935 заявок, в проекте принимают участие представители всех 85 регионов России.
Участниками полуфинала конкурса «Мастера гостеприимства» в Самаре стали 99 конкурсантов из 19 регионов России: 24 — из Самарской области, по 14 — из Республики Татарстан и Нижегородской области, 8 — из Пензенской области, по 6 — из Республики Удмуртия и Оренбургской области, по 4 — из Волгоградской, Кировской и Саратовской областей, 3 — из Республики Марий Эл, по 2 — из Пермского края, Санкт-Петербурга и Ульяновской области, а также по одному полуфиналисту из Астраханской, Воронежской, Свердловской и Челябинской областей, Республики Коми и Республики Чувашия.
Среди экспертов полуфинала в Самаре: генеральный директор АО «Федеральная пассажирская компания» Петр Иванов, руководитель аналитического центра Общенационального Союза Индустрии Гостеприимства Елена Перескокова, руководитель МЦ «Решма» ФМБА России Михаил Кизеев, исполняющий обязанности директора департамента организации общественного питания курорта MRIYA RESORT & SPA Андрей Семикин, директор Центра организации сотрудничества с региональными и профессиональными объединениями Китайской Народной Республики при Российско-Китайском Комитете дружбы, мира и развития Асель Смоляр, генеральный директор АНО «Русь Новгородская» Наталья Омарова, генеральный директор «Бизнес Тревел Джоб» Карина Яковлева.
По результатам полуфиналов будут определены лучшие конкурсанты, которые примут участие в финале проекта.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, в феврале полуфиналы «Мастеров гостеприимства» прошли в Сочи и Туле, а до конца марта очные испытания также пройдут в Ялте, Уфе, Салехарде, Калининграде и Иркутске.
Финал конкурса пройдет в апреле в рамках форума «Россия — страна возможностей».
Конкурс реализуется в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого» национального проекта «Образование».