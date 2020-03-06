Курск, , 19:36 — REGNUM Ввод жилья на территории Курской области к 2024 году должен увеличиться до 890 тысяч квадратных метров — это почти в 1,5 раза больше, чем в 2019 году. Как сообщила ИА REGNUM пресс-служба мэрии, таковы контрольные показатели, доведенные Минстроем РФ.

Сейчас в областном центре на улице Софьи Перовской — Гайдара компания «Специализированный застройщик «КСУ ЖБК-1» ведет строительство 18-этажного 128-квартирного жилого дома общей площадью более 10,6 тысяч квадратных метров.

В деревне Рышково Курского района планируется сформировать 634 земельных участка для индивидуального жилищного строительства. Как уже сообщало ИА REGNUM, под жилую застройку отдадут и территорию бывших общежитий во 2-м Промышленном переулке.

Читайте ранее в этом сюжете: В Курске на месте аварийных общежитий построят жилые дома