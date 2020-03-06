Москва, , 19:33 — REGNUM Курс рубля по отношению к доллару и евро упал на вечерних торгах 6 марта на фоне снижения цен на нефть. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

По состоянию на 19:15 мск курс доллара вырос на 86 копеек и достиг 68,48 рубля. Евро подорожал на 1 рубль 66 копеек — до 77,56 рубля.

Напомним, ранее сегодня цена североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $46 за баррель впервые с июня 2017 года.

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