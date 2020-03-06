Москва, , 19:15 — REGNUM Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent опустилась ниже $46 за баррель, свидетельствуют данные торгов в пятницу, 6 марта.

Стоимость фьючерсов на нефть Brent с поставкой в мае опустилась более чем на 9% относительно уровня закрытия вчерашних торгов — до $45,48 за баррель.

В последний раз цена на нефть данной марки находилась ниже уровня в $46 в июне 2017 года.

Тем временем апрельские фьючерсы на нефть марки WTI (West Texas Intermadiete) подешевели на 8,5%— до $41,98 за баррель.

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