Кишинёв, , 19:11 — REGNUM Международный валютный фонд (МВФ) призвал власти Молдавии сохранить независимость Национального банка страны. Так в МВФ отреагировали на арест нескольких бывших и действующих руководителей Нацбанка по делу о краже 1 млрд евро из банковской системы страны, передает ИА REGNUM.

В МВФ предупредили, что от этого будет зависеть дальнейшее развитие отношений с фондом.

«Будем внимательно следить за развитием ситуации», — заявил постоянный представитель МВФ в Молдавии Владимир Тулин, обусловив сотрудничество с Молдавией продолжением реформ в стране.

Напомним, прокуроры 5 марта провели обыски в офисе Национального банка Молдавии и задержали по делу о банковской краже бывшего главу Нацбанка Дорина Драгуцану, бывшего вице-председателя НБМ Эмму Табырцэ и нынешних вице-председателей банка Аурелиу Чинчлея и Иона Стурзу.

Позже Дорину Драгуцану предъявили обвинение в мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах в рамках дела о краже 1 млрд евро из банковской системы страны.

Ранее следователи заявляли, что банковская «кража века» в Молдавии в 2014 году была бы невозможна без участия руководителей Нацбанка, политиков, представителей правительства и руководства страны.

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