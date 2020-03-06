Осло, 6 марта 2020, 19:07 — REGNUM Падение курса акций Norwegian Air за февраль из-за спада, вызванного коронавирусом COVID-19, составило 75%, 6 марта сообщает агентство Reuters.
Потери норвежской авиакомпании являются одними из самых значительных на европейских фондовых рынках. Однако компании ещё повезло — некоторые авиакомпании уже прекратили существование из-за коронавируса.
Как сообщало ИА REGNUM, 5 марта британская авиакомпания Flybe объявила об отмене всех полетов и прекращении бизнеса.
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