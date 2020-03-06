Сыктывкар, , 18:36 — REGNUM 11,3 млн рублей выделили в Коми на борьбу с новым коронавирусом COVID-2019. Деньги пойдут на обеспечение работы обсерваций и закупку дополнительных средств защиты, пишет БНКоми.

По словам министра здравоохранения республики Дмитрия Березина, в первую очередь деньги пойдут на обеспечение работы обсерватора в окрестностях Сыктывкара — временного учреждения, которое развертывается в приспособленных помещениях для локализации и ликвидации очага инфекции. Также средства направят на закупку средств защиты — респираторов, костюмов, изолирующих боксов для всей республики.

«У меня будет просьба к главным врачам всех медицинских организаций, где будут разворачиваться обсерваторы. Сегодня немедленно просчитать дополнительную потребность в средствах, предоставить нам, чтобы в самое короткое время можно было их закупить», — заявил министр на очередном заседании в правительстве.

Как сообщало ИА REGNUM, количество заразившихся новым коронавирусом во всём мире превысило 100 тысяч человек. На территории России зарегистрировано шесть случаев заражения.

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