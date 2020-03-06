Пекин, , 18:10 — REGNUM В рамках продолжающейся в Китае кампании по ликвидации нищеты и бедности в Пекине под председательством главы Всекитайского совета (ВК) Народного политического консультативного совета Китая (НПКСК) Ван Яна прошел симпозиум, который был проведен в формате телеконференции, сообщает 6 марта Синьхуа.

Форум посетил и выступил на нем с программной речью партийно-государственный лидер КНР Си Цзиньпин, который отметил успехи в этой кампании и близость «решающей победы в борьбе с бедностью».

Отметим, что задачу по ликвидации нищеты и бедности и построению в КНР общества среднего достатка Си Цзиньпин выдвинул в качестве ключевого элемента своей концепции китайской мечты, приурочив достижение ее целей к отмечаемому в 2021 году столетию КПК.