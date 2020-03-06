Нью-Йорк, США, , 17:59 — REGNUM Фондовый рынок США начал торги 6 марта глубоко в «красной зоне» из-за продолжающейся паники вокруг эпидемии коронавируса.

Индекс Dow Jones снизился на 664,07 пункта (2,54%), до 25 457,21 пункта, индексS&P 500 снизился на 69,74 пункта (2,31%), на 2954,20 пункта, индекс Nasdaq снизился на 269,58 пункта (3,08%), до 8469,02 пункта.

К настоящему момент число заболевших коронавирусной инфекцией в мире превысило 100 тыс. человек, болезнь широко распространяется в Соединенных Штатах.

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