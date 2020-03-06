Москва, , 17:34 — REGNUM Экономические последствия коронавируса сильнее всего ударят по развивающимся экономикам, и Россия находится в самой опасной зоне риска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.

«Есть риск, что история с коронавирусом не закончится ни в марте, ни в апреле. Если мы перевалим за 250 тысяч человек заболевших, а тем более за полмиллиона, то можно говорить о том, что это глобальная эпидемия, и как следствие мы можем увидеть такую мощнейшую рецессию в мировой экономике, рядом с которой 2008 год покажется детской прогулкой, — сказал Жуковский. — Иными словами, мировая экономика может свалиться в глобальную рецессию и испытать паралич. Коронавирус, который бьёт по мировой торговле, цепочкам добавленной стоимости и движению капиталов, сильнее всего ударит по странам с развивающейся экономикой».

Это, как подчеркнул Жуковский, прежде всего Китай, Индия, Россия и латиноамериканские экономики. Российская экономика, по его словам, как сырьевая экономика находится в самой опасной зоне риска.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на территории России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом.

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