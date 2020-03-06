Москва, 6 марта 2020, 17:34 — REGNUM Экономические последствия коронавируса сильнее всего ударят по развивающимся экономикам, и Россия находится в самой опасной зоне риска. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 6 марта заявил экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский.
Это, как подчеркнул Жуковский, прежде всего Китай, Индия, Россия и латиноамериканские экономики. Российская экономика, по его словам, как сырьевая экономика находится в самой опасной зоне риска.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, на сегодняшний день на территории России зарегистрировано шесть новых случаев заражения коронавирусом.
Подробнее: В России зафиксировано шесть новых случаев заражения коронавирусом