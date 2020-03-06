Лондон, , 17:22 — REGNUM Офис S&P Global в Лондоне практически полностью опустел после решения компании отправить 1200 сотрудников работать из дома, 6 марта сообщает агентство Reuters.

Банк HSBC потребовал работать из дома 100 своих сотрудников в Лондоне после того, как у одного из работников был обнаружен уханьский коронавирус.

В Нью-Йорке JPMorgan отправил часть команды в Нью-Джерси, банк Goldman Sachs отправил часть трейдеров в офисы в Гринвиче, Коннектикуте и Джерси-Сити.

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