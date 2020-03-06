Ашхабад, , 17:21 — REGNUM Авиакомпания «Турецкие авиалинии» («Turkish airlines») отменили все рейсы в Ашхабад, передает «Turkmen.news».

В результате этого пассажиры, забронировавшие авиабилеты на 4 и 5 марта, не смогли вылететь в Туркмению и теперь вынуждены искать альтернативные маршруты, чтобы попасть в Ашхабад.

Официальную информацию о причинах отмены авиарейсов туркменский перевозчик не озвучивал. По неофициальным данным, причиной послужил введенный туркменскими властями запрет на выезд граждан Туркмении в Турцию из-за рисков завоза коронавирусной инфекции в страну.

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