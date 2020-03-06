Бишкек, , 17:15 — REGNUM Российско-Киргизский фонд развития начал выдавать кредиты на проведение факторинговых операций — поставок произведенной в Киргизии сельхозпродукции в российские торговые сети и крупные российские компании. Об этом сообщает пресс-служба министерства экономики республики.

Денежные займы в сумме от 1 млн до 70 млн сомов (от 950 тысяч до 66,5 млн рублей по текущему курсу) в рамках этой спецпрограммы теперь будут предоставляться киргизстанским производителям под 10% годовых на срок от 30 до 180 дней.

Кредиты смогут получить производители сельхозпродукции, текстильной продукции, еды и напитков из сельхозпродукции, изделий из кожи и смежных изделий, а также другой произведенной в Киргизии продукции, за исключением добычи полезных ископаемых — по согласованию с фондом.

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