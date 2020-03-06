Москва, 6 марта 2020, 17:05 — REGNUM Одним из последствий эпидемии коронавируса может стать удорожание доллара до 79 рублей, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 6 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя влияние разгоревшейся эпидемии на экономику.
Кроме того, он подчеркнул, что понять, насколько серьёзными будут последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики, нельзя, так как в мировой экономике накопилось критическое количество внутренних диспропорций и дисбалансов.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сказал, что рост российской экономики в результате вспышки коронавируса в 2020 году может замедлиться на 0,1−0,2 процентного пункта.