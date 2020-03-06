Москва, , 17:05 — REGNUM Одним из последствий эпидемии коронавируса может стать удорожание доллара до 79 рублей, считает экономист, член президиума Столыпинского клуба Владислав Жуковский. Об этом он заявил 6 марта корреспонденту ИА REGNUM, комментируя влияние разгоревшейся эпидемии на экономику.

«Коронавирус — это даже не «чёрный лебедь» (экономической термин, обозначающий трудно прогнозируемое событие — прим. ИА REGNUM), а скорее некий чёрный птеродактиль или чёрный дракон, который одним взмахом крыла разбил розовые очки, — сказал Жуковский. — Мы видим, что только за последние два месяца цены на нефть упали почти на 33%. С 71 доллара за баррель до 47,5 долларов сегодня, в пятницу. Это минимальные цены за последние два года. Соответственно мы видим, что курс рубля к доллару покатился ещё ниже и упал с 61 до 68 рублей за доллар. И если Россия и ОПЕК не договорятся о наращивании объёмов заморозки, то, скорее всего, нефть будет стоить ниже 50 долларов. В этом случае рубль легко укатится до 72 рублей за доллар, а дальше до 75−79 рублей».

Кроме того, он подчеркнул, что понять, насколько серьёзными будут последствия эпидемии коронавируса для мировой экономики, нельзя, так как в мировой экономике накопилось критическое количество внутренних диспропорций и дисбалансов.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин сказал, что рост российской экономики в результате вспышки коронавируса в 2020 году может замедлиться на 0,1−0,2 процентного пункта.