Москва, 6 марта 2020, 16:46 — REGNUM Международные резервы России по состоянию на 1 марта составили $570,381 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.
На 1 февраля международные резервы страны составляли $562,306 млрд. Таким образом, за месяц показатель вырос на $8,075 млрд, или на 1,4%.
Согласно данным ЦБ, на начало марта в общей структуре международных резервов страны иностранная валюта составляла $440,02 млрд, специальные права заимствования — $6,67 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,94 млрд, монетарное золото — $119,75 млрд.