Рига, , 16:06 — REGNUM Национальный латвийский авиаперевозчик АirBaltic отменил в период с 23 марта по 5 апреля ещё 90 рейсов из-за коронавируса. Об этом, как пишет портал Nra. lv, сообщил вице-президент airBaltic по маршрутам Вольфганг Рейс.

По его словам, в общей сложности АirBaltic отменила 4% своих полётов. Рейс добавил, что с пассажирами, уже купившим билеты, сотрудники авиакомпании проведут переговоры, чтобы предложить решение проблемы.

Пойти на этот шаг АirBaltic заставляют необходимость сохранять определённый уровень рентабельности, что невозможно сделать в условиях падения спроса на полёты.

Как передавало ИА REGNUM, 5 марта исполнительный директор компании Мартиньш Гаус сообщил, что вслед за компанией Ryanair национальный латвийский авиаперевозчик АirBaltic принял решение о сокращении количества рейсов в Милан из аэропорта Риги, начиная с 23 марта.