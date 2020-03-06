Москва, , 16:00 — REGNUM Лидер КПРФ депутат Госдумы Геннадий Зюганов прогнозирует дальнейший рост курса доллара по отношению к рублю на фоне снижающейся стоимости нефти и распространения коронавируса, передает корреспондент ИА REGNUM 6 марта.

«Курс доллара будет расти, нефть продолжает дешеветь, было 70 долларов, сейчас 50 и ниже», — заявил Зюганов.

Он уверен, что коронавирус создан искусственно.

«Я абсолютно уверен, что это выведенный вид вируса», — говорит парламентарий.

«Надо было придумать коронавирус, причем в Ухани (Китай), куда сходится все производство. Они делали на 9 млрд только запчастей и комплектующих для Америки, для Японии, сейчас полетит все к черту», — прогнозирует Зюганов.