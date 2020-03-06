Москва, , 14:32 — REGNUM Несмотря на то, что вспышка коронавируса принесла неопределённые последствия для мировой экономики, основные экономические контакты между Россией и Китаем не пострадали. Об этом пишет китайское финансовое агентство Jin10.

По данным Министерства энергетики РФ, экспорт российской нефти на азиатские рынки в феврале составил 1,842 млн баррелей в сутки, что свидетельствует о том, что нефтяной экспорт ещё не понёс большие потери. В дальневосточном порту Козьмино, где 70% грузов отправляется в Китай, поставки выросли на 2,5% в сутки. Таким образом, тенденция роста нефтеторговли между Китаем и Россией не изменилась.

С быстрым экономическим подъёмом в последние годы спрос на нефть, газ и другие источники энергии в Китае постоянно растет. Согласно отчету, опубликованному Институтом экономических и технологических исследований CNPC, зависимость Китая от поставок сырой нефти в 2019 году превысила 70%. В этих условиях Россия, как один из ведущих мировых поставщиков энергоносителей, быстро заняла первое место.

«Роснефть» в 2019 году подписала соглашение о сотрудничестве в области разведки и добычи нефти с китайской CNPC. Кроме того, в компании заявили о подготовке к подписанию большого контракта на поставку сырой нефти китайским покупателям на сумму более 60 млрд долларов. Так, в будущем на китайский рынок будет продано больше российской нефти, а страны станут на один шаг ближе к достижению цели в 200 млрд долларов торгового оборота.