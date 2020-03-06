Сеул, , 14:30 — REGNUM Представители международного рейтингового агентства Standard & Poor's (S & P) понизили прогноз темпов экономического роста Южной Кореи на 2020 год до 1,1%. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей агентства.

Известно, что 19 февраля рейтинговое агентство понизило прогноз темпов роста экономики страны с 2,1% до 1,6%.

В агентстве отмечают, что на пересмотр прогнозов повлияла ситуация с коронавирусом нового типа.

Темпы экономического роста Азиатско-Тихоокеанского региона составят 4%, что является самым низким показателем со времен мирового финансового кризиса, а экономические потери от коронавируса составят 250 трлн вон (~$211 млрд).

По мнению специалистов, темпы роста экономики Китая в 2020 году составят 4,8%, а Японии — минус 0,4% (-0,4%).

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