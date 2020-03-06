Москва, , 14:14 — REGNUM Россия планомерно повышает прозрачность в своих экспортных операциях и отчетностях в соответствии с лучшими международными стандартами, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя информацию о скрытом экспорте из России.

«Еще 3−4 года назад о секретном экспорте мало говорили. Вызывает вопрос, как в эту категорию могли внести экспорт газа? Ведь Газпром является не только публичной компанией, но и очень прозрачной.

Спад в секретном экспорте на 13% в долларовом эквиваленте вполне объясним. Цены на газ на мировом рынке достигли минимальных значений за пять лет, фактически они просели на все 40−50%.

Для России важно наращивать сотрудничество с Египтом, Алжиром и Китаем, это очень огромные рынки для сбыта военной продукции в части оружия и летательных аппаратов.

Природный газ и другие энергоресурсы пока будут доминировать в экспортной структуре. И здесь России важно удержать лидерские позиции на мировом энергетическом рынке.

Нужно отметить, что санкции США в адрес российских экспортных компаний создали неравные условия для работы на международных рынках, это, по сути, проявление политики протекционизма.

Сегодняшняя реальность, с одной стороны, давит на экспортный потенциал России, он мог бы быть выше на 35−30%. С другой стороны, российский бизнес, заточенный на экспорт, стал уже сильнее и конкурентоспособнее, еще более закалённым», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году скрытый экспорт из России по сравнению с 2018 годом сократился на 13% (или на $8,5 млрд) и составил $55,3 млрд.

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