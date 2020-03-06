Нур-Султан, , 14:12 — REGNUM По итогам января-февраля 2020 года сборы с платных участков автодорог в Казахстане составили 643,1 млн тенге ($1,68 млн). Об этом сообщили в пресс-службе министерства индустрии и инфраструктурного развития республики.

Отмечается, что сборы на участке Нур-Султан — Темирату составили 215,5 млн тенге ($564 млн), на участке Нур-Султан — Щучинск — 167 млн тенге ($437 млн), Алма-Ата — Капчагай — 140,1 млн тенге ($366 млн) и Алма-Ата — Хоргос — 120,5 млн тенге ($315 млн).

В министерстве напомнили, что в 2013—2019 годах в Казахстане действовал всего один участок — Нур-Султан — Щучинск, который приносил ежегодно 1,5 млрд тенге ($3,92 млн). После открытия автодорог Нур-Султан — Темирату, Алма-Ата — Хоргос и Алма-Ата — Капчагай общий сбор составил 5,4 млрд тенге ($14 млн).

Отметим, по итогам 2019 года на ремонт и очистку платных дорог было направлено 3,8 млрд тенге ($9,9 млн), а на поддержку системы оплаты — 1,6 млрд тенге ($4,2 млн).