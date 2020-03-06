Москва, , 14:05 — REGNUM Учитывая тот факт, что за последние пять лет отозваны лицензии у порядка 400 российских банков, информация о потенциальном риске для 38 кредитных организаций точно не выглядит катастрофичной, заявил корреспонденту ИА REGNUM доцент кафедры государственного и муниципального управления РЭУ им. Плеханова Максим Соколов, комментируя информацию о банках в зоне повышенного риска.

«При этом речь идет о потенциальном отзыве банковских лицензий в течение 2020 года с поправкой на статистику 2019 года. Так, рейтинговое агентство «Эксперт РА» прогнозировало дефолт 46 кредитных организаций в течение года, но по факту их оказалось 28.

Таким образом, текущая оценка для 38 организаций, скорее всего, содержит часть проблемных организаций из нереализованного прогноза прошлого года.

В результате это свидетельствует не о вспышке потенциальной угрозы кризиса в банковском секторе, как это может показаться из информации СМИ, а скорее о планомерной работе ЦБ РФ по оздоровлению банковского сектора, которая, согласно информации регулятора, идет к завершению», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным «Эксперта РА», до 38 банков в России находятся в зоне повышенного риска, для них существует вероятность дефолта в 2020 году.

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