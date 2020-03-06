Барнаул, , 14:05 — REGNUM После череды непрекращающихся скандалов, связанных с оптимизацией первичного звена в здравоохранении Алтайского края, министр здравоохранения региона Дмитрий Попов заявил, что ни одна районная больница не будет закрыта. Об этом сообщает ИА «Амител» по итогам участия чиновника в заседании федерального Минздрава.

По словам Попова, он смог убедить коллег, что в крае нельзя закрывать больницы даже в районах, где проживает менее 20 тысяч человек, и добиться исключения региона из федеральных планов по оптимизации больниц в небольших районах.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в октябре 2019 года в связи со скандальным закрытием родильного отделения городской больницы в Новоалтайске заслуженный врач России, отличник здравоохранения и хирург высшей категории Александр Шихов, десять лет отработавший главным врачом Центральной городской больницы Новоалтайска, отмечал, что не употребляет в своей речи нецензурную лексику, но тем не менее готов произнести слово, которое считает матерным, — «оптимизация».

"Самое страшное, что уничтожено первичное звено в здравоохранении. Белоярская амбулатория, где на 12 тысяч населения четыре терапевта работало, остался один. Врач общей практики. Куда мы катимся, какая электронная запись может быть к терапевту, который один на всех?» — задаётся вопросом заслуженный врач.

Больным Шихов порекомендовал беречь своё здоровье, потому что быть больным стало очень дорого.

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